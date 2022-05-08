مباشر سوبر اليد - الزمالك (20)-(17) الأهلي.. الشوط الثاني

يلعب فريقا الزمالك والأهلي ضمن منافسات السوبر الإفريقي لرجال اليد.

وتقام المباراة في السابعة مساء على ملعب الجنرال سيني كونتشي في دولة النيجر.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة إلى كأس العالم للأندية للعام الجاري.

============

20-17 للزمالك

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

19-16 للزمالك

15-14 تقدم الزمالك

التعادل 11-11

9-8 التقدم للأهلي

التعادل 5-5

انقطاع البث على صفحتي الأهلي والزمالك لكرة اليد

انطلاق المباراة