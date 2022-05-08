مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (2) - (0) نيوكاسل.. بداية الشوط الثاني
الأحد، 08 مايو 2022 - 17:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا
-----------------------------------
ق60: جووووول ثالث عن طريق رودري برأسية بعد عرضية كيفن دي بروين
بداية الشوط الثاني بخروج روبن دياز ودخول فيرناندينو
نهاية الشوط الأول
ق38: لابورت يسجل الهدف الثاني من متابعة لتسديدى روبن دياز
ق25: كانسيلو يسدد من داخل منطقة الجزاء وبدوبرافكا يتألق
ق24: هدف ملغي لنيوكاسل عن طريقبرونو جيماريش بداعي التسلل على كريس وود
ق20: جووووووووووول أول من مانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين ورأسية من كانسيلو ثم إلى ستيرلنج والشباك
ق15: كانسيلو يهدر فرصة هدف مؤكد بعد عرضية من كيفن دي بروين وتسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة
ق9: لابورت يهدر فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين
ق8: عرضية من سانت ماكسيم ورأسية من وود سهلة في يد إديرسون
ق5: دي بروين يسدد من ضربة حرة مباشرة بجوار القائم.. مدرجات ملعب الاتحاد تشتعل
بداية المباراة