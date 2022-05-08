مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (1) - (0) نيوكاسل.. ستيرلنج يتقدم
الأحد، 08 مايو 2022 - 17:22
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
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ق24: هدف ملغي لنيوكاسل عن طريقبرونو جيماريش بداعي التسلل على كريس وود
ق20: جووووووووووول أول من مانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين ورأسية من كانسيلو ثم إلى ستيرلنج والشباك
ق15: كانسيلو يهدر فرصة هدف مؤكد بعد عرضية من كيفن دي بروين وتسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة
ق9: لابورت يهدر فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين
ق8: عرضية من سانت ماكسيم ورأسية من وود سهلة في يد إديرسون
ق5: دي بروين يسدد من ضربة حرة مباشرة بجوار القائم.. مدرجات ملعب الاتحاد تشتعل
بداية المباراة
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