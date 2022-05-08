مباشر الدوري الإنجليزي - مانشستر سيتي (0) - (0) نيوكاسل.. تهديد متبادل

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد نيوكاسل في الجولة 36 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق9: لابورت يهدر فرصة الهدف الأول لمانشستر سيتي بعد عرضية من دي بروين

ق8: عرضية من سانت ماكسيم ورأسية من وود سهلة في يد إديرسون

ق5: دي بروين يسدد من ضربة حرة مباشرة بجوار القائم.. مدرجات ملعب الاتحاد تشتعل

بداية المباراة