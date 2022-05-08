مباشر الدوري الإنجليزي – أرسنال (2) - (0) ليدز يونايتد.. انطلاق الشوط الثاني

الأحد، 08 مايو 2022 - 14:42

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو أرسنال بهدف نكتياه في مرمى ليدز

يواجه أرسنال ليدز يونايتد في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي، في إطار سعيه للاقتراب من التأهل لدوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 5 سنوات.

ويحتل أرسنال المركز الرابع برصيد 63 نقطة، ويسعى للاستفادة من تعادل توتنام ضد ليفربول أمس السبت وتوسيع الفارق إلى 5 نقاط، فيما يحتل ليدز المركز الـ17 برصيد 34 نقطة، ويسعى للهروب من شبح الهبوط.

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انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40: ضغط مستمر من المدفعجية بغية تسجيل الهدف الثالث.

ق27: بطاقة حمراء لوك أيلينج لاعب ليدز يونايتد بعد تدخله العنيف على جابرييل مارتينييلي

ق10.جووووووول ثان لأرسنال عن طريق نكيتياه مرة جديدة بعد عمل رائع من مارتينيلي الذي مرر الكرة أمام المرمى ليسدد نيكيتياه في الشباك

ق6: جووووول أول لأرسنال.. إيدي نكيتياه يضغط على إيفان ميسلييه ويقطع منه الكرة ويسجل الهدف

انطلاق المباراة

أرسنال ليدز يونايتد الدوري الإنجليزي
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