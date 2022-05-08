مباشر - مؤتمر تقديم إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر
الأحد، 08 مايو 2022 - 13:43
كتب : أحمد الخولي
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال مدربا جديدا لمنتخب مصر.
بداية المؤتمر في تمام الساعة الـ 2:00 مساء.
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