مباشر - مؤتمر تقديم إيهاب جلال مدربا لمنتخب مصر

رئيس الاتحاد السنغالي: لا نستبعد الطعن على قرارات فيفا القاسية ضدنا

خبر في الجول - طاقم تحكيم بوروندي لمواجهة مصر وإثيوبيا في تصفيات أمم إفريقيا 2023

مصدر من كاف يوضح لـ في الجول هل يلتقي منتخب مصر مع إثيوبيا بدولة أخرى.. وموقف مالاوي