مباشر - مؤتمر تقديم إيهاب جلال: تواصلت مع محمد صلاح بعد أن توليت المسؤولية

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة للمؤتمر الصحفي لتقديم إيهاب جلال مدربا جديدا لمنتخب مصر.

"إذا احتجنا وجود عبد الله السعيد واستمر مستواه بهذا الشكل لا اعقتد بأنه سيرفض الرجوع من الاعتزال".

"سنلعب مباراتين بعد أقل من شهر وصنع هوية للمنتخب ستحتاج إلى بعض الوقت ولكن سنحاول صنع شكل مختلف في الفترة المقبلة بقدر استطاعتنا".

"تمسكت أيضا حاليا بجهازي الفني بالكامل، في المرة الأولى محمد شوقي كان سيتواجد معي أيضا وعصام الحضري لم يكن مطروحا من الأساس ولكنه حاليا عمل بشكل رائع وقدم إضافة لحراس المرمى في البطولات السابقة لذلك لم يكن علي أن اعترض على وجوده وفي نفس التوقيت مصطفى كمال تمسك بيراميدز بوجوده".

"رفض منتخب مصر مرتين ليس أمرا سهلا والظروف أصبحت مختلفة حاليا لأن اتحاد الكرة الحالي أكثر تفهما"

"نعمل للمنافسة على جميع البطولات التي سنشارك بها، ولكن أولا يجب أن نركز التصفيات التي سنشارك بها".

"نجاحات المدربين السابقين مثل محمود الجوهري وحسن شحاته هي ما تشجعنا على العمل ومحاولة النجاح وهي ما شجعت اتحاد الكرة على اختيار جهاز فني مصري".

"سنحاول خوض مباراة ودية يوم 13 يونيو المقبل لتحضير اللاعبين وفي الغالب ستكون بدون اللاعبين الدوليين".

"الإعلام الرياضي سيكون جزء مثله مثل الجماهير لمساعدة منتخب مصر ويجب أن نجد الدعم الكبير من الإعلام في مصر حتى الذين سيختلفون معنا لأننا نتفهم جميع الآراء ولكن الأهم هو الاحترام المتبادل".

"لم نأتي لتكوين فريق جديد ولكن لاختيار مزيج جيد بين اللاعبين الخبرة للمرحلة التي ستعقب مباريات تصفيات كأس الأمم الإفريقية".

"مهمتنا الثانية ستكون تجهيز 60 لاعبا ليكونوا قوام المنتخب الرئيسي للعمل على المدى البعيد لتكوين جيل ليكون نواة لمنتخب مصر المقبل"

"سنختار 40 لاعبا للمباراتين المقبلتين بخلاف المحترفين ولن نجري العديد من التغييرات والأولوية ستكون للاعبين الذين يشاركون مع فرقهم بشكل أساسي".

"بدأنا في العمل بالفعل منذ أسبوعين بجمع معلومات عن اللاعبين المصريين، وليس لدينا وقت كبير لخوض مباريات ودية".

"لدينا لاعبين أصحاب خبرة كبيرة ومنهم من شارك في نسختين من نهائي كأس الأمم".

"وجودنا يأتي بعد مدرب كبير حقق العديد من الإنجازات وجيل رائع وصل إلى نهائيين لكأس الأمم الإفريقية ووصل إلى كأس العالم، سنحاول أن نكمل على الإيجابيات وأن نعالج السلبيات"

"نحن في مهمة تعد تكليفا ولكنها شرف كبير وطبيعي نتعرض لضغوطات كبيرة لتمثيلنا منتب

"نحن في مرحلة تحتاج التكاتف من الجميع في مجال الرياضة بما فيهم الجماهير والإعلام الرياضي".

"أشكر جميع من دعم وجودنا هنا في منتخبنا الوطني ونتفهم الآراء التي لم تكن مع القرار، وليس هناك شيء كامل في الحياة".

بداية حديث إيهاب جلال

"سيكون هناك لجنة فنية لاختيار مدير فني لاتحاد الكرة لاختيار أكثر من طريقة لعب لتثبيتها في المراحل السنية للمنتخبات السنية".

"سننفذ جميع ما يطلبه الجهاز الفني من مباريات ودية أو أي احتياجات خاصة وسنكون داعمين بالكامل له".

جمال علام: "نتمنى من الجميع أن يتم دعم الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر، والذي لن يكون غريبا علينا خصوصا لأنه جهاز فني وطني كما طالب العديد من الناس".

الإعلان عن الجهاز المعاون لإيهاب جلال في تدريب منتخب مصر

محمد شوقي مدرب عام

أحمد حسام مدرب مساعد

عصام الحضري مدرب لحراس المرمى

محمد أبو العلا طبيبا لمنتخب مصر

محمد بركات دخل المؤتمر الصحفي بصحبة إيهاب جلال وغياب حازم امام

بداية المؤتمر

بداية المؤتمر في تمام الساعة الـ 2:00 مساء.