الكومي: لم أكن أريد رحيل حمد إبراهيم عن الإسماعيلي.. ولهذا لم يعد ديسابر لتدريب النادي

كشف يحيى الكومي مدرب الإسماعيلي عن أسباب عدم تولي سابستيان ديسابر مسؤولية تدريب الفريق خلفا لحمد إبراهيم الذي رحل عن تدريب الفريق.

وتولى حمزة الجمل مسؤولية تدريب الإسماعيلي خلفا لحمد إبراهيم الذي أعلن النادي إقالته بسبب سوء النتائج.

وحقق الإسماعيلي فوزه الثالث في الدوري المصري في المباراة الأولى تحت قيادة حمزة الجمل بعد الفوز على المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب في المؤجلة من الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز.

وقال الكومي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "الإسماعيلي يعاني منذ أعوام بسبب عدم التوفيق في عمليات شراء بعض اللاعبين وبيع بعض اللاعبين المميزين".

وتابع "عندما تولينا مسؤولية إدارة النادي لم يكن لدينا فرصة كبيرة لإحداث التغيير سوا في شهر يناير، بالفعل تعاقدنا مع 11 لاعب حتى الآن نجح منهم 3 لاعب فقط والباقي لم يحصلوا على الفرصة".

وأضاف "لا نملك الفرصة لكي نصبر كثيرا لأننا لا نريد هبوط الإسماعيلي، في السابق نضع مكافآت للمدربين بسبب الإنجازات ولكن في الموسم الحالي نضعها من أجل تجنب الهبوط وهذا شيء يحدث لأول مرة، ولكن في الموسم المقبل أعد بأن يتغير وضع الإسماعيلي تماما".

وشدد "لم أكن أريد تغيير أي من المدربين السابقين ولكن النتائج هي من تضطرنا لفعل ذلك".

ديسابر كان هو من سيتولى تدريب الإسماعيلي وتواصلنا معه بالفعل ولكننا وجدنا بأن نخوض تجربة حمزة الجمل أولا ونحن لا نبخل على النادي في أي شيء".

الفوز رفع الإسماعيلي للنقطة الـ 14 في المركز الـ 16 بفارق نقطتين عن المقاولون العرب صاحب المركز الـ 15 الغير مؤدي للهبوط.

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