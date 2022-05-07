مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. العارضة تمنع الأول
السبت، 07 مايو 2022 - 20:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقية من هنا
ق19. رأسية من أراوخو يتصدى لها الحارس وترتد من العارضة
ق16. تبديل اضطراري لريال بيتيس بخروج كلاويدو برافو لللإصابة ودخول روي سيلفا
بداية المباراة
لاعبو برشلونة يقومون بتحية لاعبو ريال بيتيس في ممر شرفي قبل بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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