مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. العارضة تمنع الأول

السبت، 07 مايو 2022 - 20:47

كتب : FilGoal

فيران توريس - برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال بيتيس وبرشلونة في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقية من هنا

ق19. رأسية من أراوخو يتصدى لها الحارس وترتد من العارضة

أخبار متعلقة
أقل عدد نقاط + أسوأ حصيلة دفاعية = مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي

ق16. تبديل اضطراري لريال بيتيس بخروج كلاويدو برافو لللإصابة ودخول روي سيلفا

بداية المباراة

لاعبو برشلونة يقومون بتحية لاعبو ريال بيتيس في ممر شرفي قبل بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

برشلونة ريال بيتيس الدوري الإسباني
نرشح لكم
تشكيل برشلونة - نيتو بدلا من شتيجن. وألفيش أساسي سيميوني: نحترم ريال مدريد لكن شعبنا أكثر مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم.. والاستمرار مع ريال مدريد حتى سن الـ80 تير شتيجن يغيب عن مواجهة ريال بيتيس قبلة الحياة +90.. ليفانتي يهزم سوسيداد ويحيي أمال بقاءه مؤتمر تشافي: ريال مدريد لم يفعل معنا ذلك لأننا أجهزنا عليهم.. والأفضل لا يفوز دائما تحقيق في الجول - الممر الشرفي.. قصة الاحترام والإذلال التي أرّقت إسبانيا التشيرينجيتو: سواريز يطلب العودة.. وبرشلونة يرد
أخر الأخبار
بقيادة أسامة نبيه.. فريق الأمل يبدأ تدريباته غدا في الزمالك 25 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. العارضة تمنع الأول 39 دقيقة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) توتنام.. العارضة تمنع فان دايك 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أقل عدد نقاط + أسوأ حصيلة دفاعية = مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) وفاق سطيف.. أووووه القائم يمنع هدفين للأحمر 53 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
صلاح يصل لرقم جديد مع ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تعادل سلبي بين مصطفى محمد وتريزيجيه في الدوري التركي ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار