مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (1) توتنام.. جووووووول دياز

السبت، 07 مايو 2022 - 20:42

كتب : FilGoal

سون يحتفل بهدفه مع توتنام أمام ليفربول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنام ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.

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ق74: جووووووووول دياز يتعادل لليفربول بعد تسديدة تصطدم ببينتانكور وتغير اتجاهها للمرمى

ق73: ديفيز يتصدى لتسديدة صلاح قبل أن تصل لمرمى لوريس

ق64: دخول تسيميكاس وجوتا وخروج روبيرتسون وهندرسون

ق56: جووووووووووووووووووول سون يسجل الأول بعد عرضية من سيسينيون

ق53: بطاقة صفراء أولى على ديفيز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: صاروووووووخ من هويبيرج في القائم

ق38: رأسية من فان دايك في العارضة

ق28: سيسينيون يشتت الكرة بشكل خاطئ وينقذها لوريس قبل أن تصل لصلاح داخل الست ياردات

ق24: تسديدة قوية من أرنولد فوق العارضة

ق12: توغل رائع من كولوسيفسكي وعرضية إلى كين الذي يسدد وهندرسون يتدخل ليبعدها إلى ركنية

ق7: هاري كين يلعب عرضية يبعدها أليسون ليسدد بينتانكور والحارس البرازيلي يتصدى

ق5: ماني يسدد ولوريس يتصدى

بداية المباراة

ليفربول توتنام الدوري الإنجليزي
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