مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (1) توتنام.. جووووووول دياز
السبت، 07 مايو 2022 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنام ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.
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ق74: جووووووووول دياز يتعادل لليفربول بعد تسديدة تصطدم ببينتانكور وتغير اتجاهها للمرمى
ق73: ديفيز يتصدى لتسديدة صلاح قبل أن تصل لمرمى لوريس
ق64: دخول تسيميكاس وجوتا وخروج روبيرتسون وهندرسون
ق56: جووووووووووووووووووول سون يسجل الأول بعد عرضية من سيسينيون
ق53: بطاقة صفراء أولى على ديفيز
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق42: صاروووووووخ من هويبيرج في القائم
ق38: رأسية من فان دايك في العارضة
ق28: سيسينيون يشتت الكرة بشكل خاطئ وينقذها لوريس قبل أن تصل لصلاح داخل الست ياردات
ق24: تسديدة قوية من أرنولد فوق العارضة
ق12: توغل رائع من كولوسيفسكي وعرضية إلى كين الذي يسدد وهندرسون يتدخل ليبعدها إلى ركنية
ق7: هاري كين يلعب عرضية يبعدها أليسون ليسدد بينتانكور والحارس البرازيلي يتصدى
ق5: ماني يسدد ولوريس يتصدى
بداية المباراة