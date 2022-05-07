مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) توتنام.. العارضة تمنع فان دايك

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنام ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.

يمكنك متابعة المباراة مباشرة من هنا

-----------------------

ق38: رأسية من فان دايك في العارضة

ق28: سيسينيون يشتت الكرة بشكل خاطئ وينقذها لوريس قبل أن تصل لصلاح داخل الست ياردات

ق24: تسديدة قوية من أرنولد فوق العارضة

ق12: توغل رائع من كولوسيفسكي وعرضية إلى كين الذي يسدد وهندرسون يتدخل ليبعدها إلى ركنية

ق7: هاري كين يلعب عرضية يبعدها أليسون ليسدد بينتانكور والحارس البرازيلي يتصدى

ق5: ماني يسدد ولوريس يتصدى

بداية المباراة