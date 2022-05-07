مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (0) - (0) توتنام.. العارضة تمنع فان دايك
السبت، 07 مايو 2022 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة ليفربول وتوتنام ضمن مباريات الأسبوع الـ36 من الدوري الإنجليزي.
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ق38: رأسية من فان دايك في العارضة
ق28: سيسينيون يشتت الكرة بشكل خاطئ وينقذها لوريس قبل أن تصل لصلاح داخل الست ياردات
ق24: تسديدة قوية من أرنولد فوق العارضة
ق12: توغل رائع من كولوسيفسكي وعرضية إلى كين الذي يسدد وهندرسون يتدخل ليبعدها إلى ركنية
ق7: هاري كين يلعب عرضية يبعدها أليسون ليسدد بينتانكور والحارس البرازيلي يتصدى
ق5: ماني يسدد ولوريس يتصدى
بداية المباراة
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