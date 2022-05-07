مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) وفاق سطيف.. تاو يهدر فرصة الثالث
السبت، 07 مايو 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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ق 56: بيرسي تاو يهدر الثالث بعد تمريرة طويلة ومرت الكرة من الحارس وسدد في القائم
ق 54: جووووووول طاهر والثاني بضربة رأسية في الشباك بعد تسديدة بيرسي تاو المرتدة من الدفاع
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف
ق 45: وفاق سطيف يهدر فرصة خطيرة كادت تسفر عن التعادل
ق 37: حسين الشحات يهدر الثاني بعد هجمة مرتدة وتمريرة من طاهر
ق 34: طرد أمير قروي لاعب وفاق سطيف بعد تدخل قوي على حسين الشحات
ق 30: جوووووول بيرسي تاو والأول للأهلي بضربة رأسية بعد عرضية من طاهر
ق 22: القائم يمنع الأحمر من هدف ثاني لحسين الشحات
ق 21: القائم يمنع عبد القادر من تسجيل هدف أول للأهلي
ق 20: بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم أمام مرمى وفاق سطيف
ق 12: إصابة طاهر بعد اصطدام في الرأس
ق 4: الفيديو يلغي هدف طاهر بداعي التسلل
ق 3: جووووووول أول للأحمر عن طريق طاهر محمد طاهر
انطلاق المباراة