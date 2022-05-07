مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) وفاق سطيف.. تاو يهدر فرصة الثالث

السبت، 07 مايو 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

هدف بيرسي تاو - الأهلي × وفاق سطيف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة
تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد القادر.. وبيرسي تاو يقود الهجوم أمام وفاق سطيف

ق 56: بيرسي تاو يهدر الثالث بعد تمريرة طويلة ومرت الكرة من الحارس وسدد في القائم

ق 54: جووووووول طاهر والثاني بضربة رأسية في الشباك بعد تسديدة بيرسي تاو المرتدة من الدفاع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف

ق 45: وفاق سطيف يهدر فرصة خطيرة كادت تسفر عن التعادل

ق 37: حسين الشحات يهدر الثاني بعد هجمة مرتدة وتمريرة من طاهر

ق 34: طرد أمير قروي لاعب وفاق سطيف بعد تدخل قوي على حسين الشحات

ق 30: جوووووول بيرسي تاو والأول للأهلي بضربة رأسية بعد عرضية من طاهر

ق 22: القائم يمنع الأحمر من هدف ثاني لحسين الشحات

ق 21: القائم يمنع عبد القادر من تسجيل هدف أول للأهلي

ق 20: بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم أمام مرمى وفاق سطيف

ق 12: إصابة طاهر بعد اصطدام في الرأس

ق 4: الفيديو يلغي هدف طاهر بداعي التسلل

ق 3: جووووووول أول للأحمر عن طريق طاهر محمد طاهر

انطلاق المباراة

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي تشكيل الأهلي - عودة عبد القادر.. وبيرسي تاو يقود الهجوم أمام وفاق سطيف أفضل احتفال بذكرى التأسيس.. الوداد يضع قدما في نهائي إفريقيا بثلاثية ضد بترو أتليتكو انتهت أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (1)-(3) الوداد تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل مؤتمر موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة وعدم الإجادة في أخرى سهلة قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد المنعم وعودة ديانج أمام وفاق سطيف
أخر الأخبار
بفوز قاتل على بنفيكا.. بورتو بطلا للدوري البرتغالي للمرة الـ 30 11 دقيقة | أوروبا
كرة يد - تعديل على موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي.. القنوات الناقلة 35 دقيقة | رياضات أخرى
بقيادة أسامة نبيه.. فريق الأمل يبدأ تدريباته غدا في الزمالك ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - ريال بيتيس (0)-(0) برشلونة.. انطلاق الشوط الثاني ساعة | الدوري الإسباني
مباشر الدوري الإنجليزي - ليفربول (1) - (1) توتنام.. جووووووول دياز ساعة | الدوري الإنجليزي
أقل عدد نقاط + أسوأ حصيلة دفاعية = مانشستر يونايتد خارج دوري الأبطال ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) وفاق سطيف.. تاو يهدر فرصة الثالث ساعة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل وفاق سطيف - خماسي وسط.. وعبد المؤمن جابو يقود الهجوم أمام الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار