مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (2)-(0) وفاق سطيف.. تاو يهدر فرصة الثالث

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق 56: بيرسي تاو يهدر الثالث بعد تمريرة طويلة ومرت الكرة من الحارس وسدد في القائم

ق 54: جووووووول طاهر والثاني بضربة رأسية في الشباك بعد تسديدة بيرسي تاو المرتدة من الدفاع

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف

ق 45: وفاق سطيف يهدر فرصة خطيرة كادت تسفر عن التعادل

ق 37: حسين الشحات يهدر الثاني بعد هجمة مرتدة وتمريرة من طاهر

ق 34: طرد أمير قروي لاعب وفاق سطيف بعد تدخل قوي على حسين الشحات

ق 30: جوووووول بيرسي تاو والأول للأهلي بضربة رأسية بعد عرضية من طاهر

ق 22: القائم يمنع الأحمر من هدف ثاني لحسين الشحات

ق 21: القائم يمنع عبد القادر من تسجيل هدف أول للأهلي

ق 20: بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم أمام مرمى وفاق سطيف

ق 12: إصابة طاهر بعد اصطدام في الرأس

ق 4: الفيديو يلغي هدف طاهر بداعي التسلل

ق 3: جووووووول أول للأحمر عن طريق طاهر محمد طاهر

انطلاق المباراة