مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) وفاق سطيف.. تاو يهدر فرصة التقدم

السبت، 07 مايو 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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ق 20: بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم أمام مرمى وفاق سطيف

ق 12: إصابة طاهر بعد اصطدام في الرأس

ق 4: الفيديو يلغي هدف طاهر بداعي التسلل

ق 3: جووووووول أول للأحمر عن طريق طاهر محمد طاهر

انطلاق المباراة

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
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