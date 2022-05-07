مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي (0)-(0) وفاق سطيف.. تاو يهدر فرصة التقدم
السبت، 07 مايو 2022 - 20:32
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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ق 20: بيرسي تاو يهدر فرصة التقدم أمام مرمى وفاق سطيف
ق 12: إصابة طاهر بعد اصطدام في الرأس
ق 4: الفيديو يلغي هدف طاهر بداعي التسلل
ق 3: جووووووول أول للأحمر عن طريق طاهر محمد طاهر
انطلاق المباراة
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