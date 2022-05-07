مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي ضد وفاق سطيف

أفضل احتفال بذكرى التأسيس.. الوداد يضع قدما في نهائي إفريقيا بثلاثية ضد بترو أتليتكو

تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو

مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل

مؤتمر موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة وعدم الإجادة في أخرى سهلة