مباشر أبطال إفريقيا - الأهلي ضد وفاق سطيف

السبت، 07 مايو 2022 - 20:32

كتب : FilGoal

الأهلي - الرجاء

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد وفاق سطيف الجزائري في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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انطلاق المباراة

الأهلي وفاق سطيف دوري أبطال إفريقيا
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