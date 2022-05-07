انتهت في إنجلترا - برايتون (4) - (0) مانشستر يونايتد.. كارثة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق 72 هاري ماجواير بدلا من خوان ماتا

ق 72 جووووول ولكن راية وتسلل.. إدينسون كافاني يسجل من موقع تسلل والهدف يلغى.. 4-0 كما هي

ق 60 جوووووووووول الرابع من تروسار.. انفجار في وجه يونايتد من متابعة

ق58 جووووووول برايتون يسجل الثالث.. تروسار يمرر إلى باسكال جروس الذي يسجل ثالث الأهداف

ق 49 جوووووووول مارك كوكوريا يسجل الهدف الثاني لصالح برايتون.. التمريرة تصل إليه من تروسار داخل المنطقة ليسددها بقوة في الزاوية الضيقة

ق 46 فريد وإدينسون كافاني بدلا من نيمانيا ماتيتش وأنتوني إيلانجا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 43 داني ويلبك يهدر أخطر فرص المباراة بعد خطأ من فاران.. التسديدة تمر فوق العارضة

ق 40 رونالدو يسدد كرة خطيرة ولكن تمر فوق العارضة

ق 35 تروسار يسدد ولكن بجوار القائم

ق 25 لياندرو تروسار يسدد ولكن الدفاع يبعدها

ق 20 خوان ماتا يسدد ولكن تصطدم بالدفاع أيضا

ق 18 برونو فيرنانديز يسدد ولكن الدفاع يحولها إلى ركنية

ق 15 جوووووووووول الواعد مويسيس كايسيدو يسدد من خارج المنطقة لتمر الكرة أسفل قدم مكتوميناي ثم بين قدمي لينديلوف وأخيرا على يمين دي خيا في الشباك

بداية المباراة