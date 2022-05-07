مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة
السبت، 07 مايو 2022 - 18:01
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.
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بداية المباراة
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