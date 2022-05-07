مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة

هبط كما صعد.. واتفورد يرافق نورويتش سيتي إلى التشامبيونشيب

من الأحمر إلى الأزرق.. جارديان: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا مجانا

مؤتمر توخيل: روديجير يتركنا في فترة لا نقدر فيها على القتال.. سيؤثر ذلك على غرفة خلع الملابس