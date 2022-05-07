مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (0) مانشستر يونايتد.. بداية المباراة

السبت، 07 مايو 2022 - 18:01

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو - مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برايتون ضد مانشستر يونايتد ضمن منافسات الأسبوع السادس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.

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بداية المباراة

مانشستر يونايتد الدوري الإنجليزي برايتون
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