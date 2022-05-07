استراحة الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. تعادل مستمر

السبت، 07 مايو 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - تشيلسي وولفرهامبتون

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ق45+3: انفراد من أيات نوري لكن تسديدته ذهبت أعلى مرمى تشيلسي.

ق45+1: تسديدة قوية من لوكاكو تصدى لها جوزيه سا على مرتين.

ق45: 3 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق39: إلغاء الهدف بداعي التسلل على لوفتس تشيك بعد لمس لوكاكو للكرة قبل تسجيلها في الشباك.

ق38: جوووووووووول أووووول لتشيلسي من روبن لوفتس تشيك.

ق35: هدف غير محتسب لتشيلسي سجله فيرنر بسبب ارتكابه لمخالفة مع مدافع ولفرهامبتون قبل تسديده الكرة في الشباك.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق19: تسديدة يسارية من بوليسيتش مرت بجوار المرمى.

ق15: ضغط هجومي من تشيلسي لكن دون خطورة حتى الآن.

ق9: تسديدة قوية من فيرنر تصدى لها جوزيه سا.

انطلاق المباراة.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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