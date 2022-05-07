مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. هدف غير محتسب لفيرنر

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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ق35: هدف غير محتسب لتشيلسي سجله فيرنر بسبب ارتكابه لمخالفة مع مدافع ولفرهامبتون قبل تسديده الكرة في الشباك.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق19: تسديدة يسارية من بوليسيتش مرت بجوار المرمى.

ق15: ضغط هجومي من تشيلسي لكن دون خطورة حتى الآن.

ق9: تسديدة قوية من فيرنر تصدى لها جوزيه سا.

انطلاق المباراة.