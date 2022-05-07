مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. هدف غير محتسب لفيرنر

السبت، 07 مايو 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا

ق35: هدف غير محتسب لتشيلسي سجله فيرنر بسبب ارتكابه لمخالفة مع مدافع ولفرهامبتون قبل تسديده الكرة في الشباك.

ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.

ق19: تسديدة يسارية من بوليسيتش مرت بجوار المرمى.

ق15: ضغط هجومي من تشيلسي لكن دون خطورة حتى الآن.

ق9: تسديدة قوية من فيرنر تصدى لها جوزيه سا.

انطلاق المباراة.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة من الأحمر إلى الأزرق.. جارديان: مانشستر سيتي يفكر في ضم بوجبا مجانا نهاية حقبة أبراموفيتش.. بيع تشيلسي لمالك نادي بيسبول أمريكي مؤتمر توخيل: روديجير يتركنا في فترة لا نقدر فيها على القتال.. سيؤثر ذلك على غرفة خلع الملابس مؤتمر كلوب: سيتي واجه سوء توفيق أمام ريال مدريد.. لقد عشت ليال مماثلة لتلك رسالة مشفرة من صلاح بشأن مستقبله: سأفعل ما بوسعي للبقاء على المنصة ديلي ميل: جوارديولا يطلب التعاقد مع دي يونج من أجل مواصلة الرحلة.. أرسنال يجدد عقد أرتيتا
أخر الأخبار
سيميوني: نحترم ريال مدريد لكن شعبنا أكثر 7 دقيقة | الدوري الإسباني
مصري أو أجنبي.. تكليف حازم إمام ومحمد بركات باختيار مدير فني لاتحاد الكرة 22 دقيقة | مصر
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. هدف غير محتسب لفيرنر 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شامبيونشيب – شيفيلد يقتنص بطاقة الملحق برباعية في فولام.. ولوتون يلحق به 39 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية 40 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا 54 دقيقة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – مقترح من رابطة الأندية لزيادة الحضور الجماهيري في الدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار