مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. هدف غير محتسب لفيرنر
السبت، 07 مايو 2022 - 16:01
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.
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ق35: هدف غير محتسب لتشيلسي سجله فيرنر بسبب ارتكابه لمخالفة مع مدافع ولفرهامبتون قبل تسديده الكرة في الشباك.
ق30: مازال التعادل السلبي مستمرا بين الفريقين وغياب الفرص الخطيرة حتى الآن.
ق19: تسديدة يسارية من بوليسيتش مرت بجوار المرمى.
ق15: ضغط هجومي من تشيلسي لكن دون خطورة حتى الآن.
ق9: تسديدة قوية من فيرنر تصدى لها جوزيه سا.
انطلاق المباراة.
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