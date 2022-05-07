مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. انطلاق المباراة

السبت، 07 مايو 2022 - 16:01

كتب : FilGoal

تشيلسي - أرسنال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي تشيلسي وولفرهامبتون التي تقام في ملعب ستامفورد بريدج في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

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انطلاق المباراة.

تشيلسي ولفرهامبتون الدوري الإنجليزي
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