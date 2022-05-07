مباشر أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (1)-(3) الوداد.. هدف ضائع جديد

السبت، 07 مايو 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

الوداد - بترو أتليتكو - الصورة من موقع كاف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 11 نوفمبر قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو "كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم.. والاستمرار مع ريال مدريد حتى سن الـ80 ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة

--

ق 84: يحيى عطية الله كاد أن يسجل بالخطأ في مرماه برأسية.

ق 80: جوول تقليص الفارق عن طريق جوب من ركلة حرة مباشرة تغالط الجميع وتسكن الشباك وتقليص الفارق للفريق الأنجولي.

ق 74: رأسية من كاسترو تمر بجوار القائم دون خطورة على مرمى الوداد

ق 69: تسديدة من كاسترو من خارج منطقة الجزاء يتصدى لها الحارس بثبات.

ق 68: جوووول ثااااالث... زهير المترجي يلعب كرة ثنائية مع جاي مبينزا والهدف الثالث من الكونغولي.

ق 66: تسديدة من الجهة اليسرى من داخل منطقة الجزاء من تاو كارنيرو يتصدى لها أحمد رضا تنكاوتي.

ق 56: عرضية تصل إلى زهير المترجي الذي استلم الكرة ثم سدد على الطائر لكن الحارس أبعدها.

ق 48: تسديدة من جيلسون ترتطم بالقائم الأيسر للوداد ومتابعة من يانو بتسديدة قوية تمر أعلى العارضة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول ثااااني.. يحيى جبران يسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 34: رأسية من يانو تمر أعلى من عارضة الوداد المغربي.

ق 16: جوول أووول.. يحيى عطية الله يسجل الهدف الأول بركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى ترتطم برأس تياجو ليال لاعب بترو أتليتكو وتسكن الشباك.

بداية المباراة

بترو أتليتكو الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل مؤتمر موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة وعدم الإجادة في أخرى سهلة قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد المنعم وعودة ديانج أمام وفاق سطيف طبيب الأهلي يكشف موقف السولية من مباراة وفاق سطيف غياب السولية وعبد المنعم عن المران الجماعي الأخير قبل لقاء سطيف رئيس وفاق سطيف: باملاك تيسيما نزيه عكس جاساما.. وسنلعب أمام الأهلي بكل قوة مدرب سطيف لـ في الجول: نتائج الأهلي السلبية لن تؤثر عليه.. ولا نعاني من غيابات
أخر الأخبار
سيميوني: نحترم ريال مدريد لكن شعبنا أكثر 14 دقيقة | الدوري الإسباني
مصري أو أجنبي.. تكليف حازم إمام ومحمد بركات باختيار مدير فني لاتحاد الكرة 29 دقيقة | مصر
مباشر الدوري الإنجليزي – تشيلسي (0) - (0) ولفرهامبتون.. هدفان غير محتسبان للبلوز 44 دقيقة | الدوري الإنجليزي
شامبيونشيب – شيفيلد يقتنص بطاقة الملحق برباعية في فولام.. ولوتون يلحق به 46 دقيقة | أوروبا
الدرجة الثانية - نادر السيد يعتذر عن استكمال مهمة تدريب مركز شباب طامية 47 دقيقة | الدرجة الثانية
مؤتمر بيولي: مباريات نصف نهائي دوري الأبطال في عقولنا.. وأراهن أن ميلان سيقدم أفضل ما لديه غدا ساعة | الدوري الإيطالي
خبر في الجول – مقترح من رابطة الأندية لزيادة الحضور الجماهيري في الدوري ساعة | الدوري المصري
تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون.. وماونت وهافيرتز وزياش على الدكة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار