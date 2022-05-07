استراحة أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (0)-(2) الوداد.. نهاية الشوط الأول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 11 نوفمبر قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس.

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نهاية الشوط الأول

ق 45: جووول ثااااني.. يحيى جبران يسجل الهدف الثاني بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ق 34: رأسية من يانو تمر أعلى من عارضة الوداد المغربي.

ق 16: جوول أووول.. يحيى عطية الله يسجل الهدف الأول بركلة حرة مباشرة من الجهة اليمنى ترتطم برأس تياجو ليال لاعب بترو أتليتكو وتسكن الشباك.

بداية المباراة