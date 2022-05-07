مباشر أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (0)-(0) الوداد.. بداية أولى مباراتي نصف النهائي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 11 نوفمبر قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس.

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بداية المباراة