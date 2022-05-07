مباشر أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (0)-(0) الوداد.. بداية أولى مباراتي نصف النهائي

السبت، 07 مايو 2022 - 14:47

كتب : FilGoal

الوداد - بترو أتليتكو - الصورة من موقع كاف

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بترو أتليتكو الأنجولي والوداد المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الفريقان على ملعب 11 نوفمبر قبل لقاء الإياب يوم الجمعة المقبل على مركب محمد الخامس.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

أخبار متعلقة
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو "كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم.. والاستمرار مع ريال مدريد حتى سن الـ80 ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة

--

بداية المباراة

بترو أتليتكو الوداد دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو مؤتمر الشناوي: اجتمعنا بعد آخر المباريات في الدوري.. جاهزون رغم الغيابات ومونديال الأندية الدليل مؤتمر موسيماني: لا أعرف سبب الفوز بمباريات كبيرة وعدم الإجادة في أخرى سهلة قائمة الأهلي – غياب السولية وعبد المنعم وعودة ديانج أمام وفاق سطيف طبيب الأهلي يكشف موقف السولية من مباراة وفاق سطيف غياب السولية وعبد المنعم عن المران الجماعي الأخير قبل لقاء سطيف رئيس وفاق سطيف: باملاك تيسيما نزيه عكس جاساما.. وسنلعب أمام الأهلي بكل قوة مدرب سطيف لـ في الجول: نتائج الأهلي السلبية لن تؤثر عليه.. ولا نعاني من غيابات
أخر الأخبار
تشكيل تشيلسي - لوكاكو أساسي أمام ولفرهامبتون 2 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر أبطال إفريقيا - بترو أتليتكو (0)-(0) الوداد.. بداية أولى مباراتي نصف النهائي 27 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
تشكيل أبطال إفريقيا - مبينزا والمترجي يقودان الوداد.. وأزولو ويانو في هجوم بترو أتليتكو 32 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
"كله هيشارك".. "مدينتي هاف ماراثون" يطلق سباق 3 كم يناسب مختلف الأعمار 50 دقيقة | رياضات أخرى
ميهايلوفيتش: أردت فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي.. وكونك مريضا يجعلك تفهم معنى الحياة 57 دقيقة | الدوري الإيطالي
مؤتمر أنشيلوتي – عن احترام أتليتكو والهوس بكرة القدم.. والاستمرار مع ريال مدريد حتى سن الـ80 ساعة | الدوري الإسباني
روما يكافئ 166 مشجعا حضروا خسارة بودوجليمت بتذاكر نهائي دوري المؤتمر الأوروبي ساعة | الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي - ليتشي يتوج بلقب الدرجة الثانية بحضور قياسي.. وكريمونيسي يعود بعد غياب 26 عاما 2 ساعة | الدوري الإيطالي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 2 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال 3 تأكد غياب لاعب وحيد.. موقف مصابي الأهلي من المشاركة أمام وفاق سطيف 4 أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار