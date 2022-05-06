الشعباني ينفجر: الأوضاع سيئة ولا يوجد تواصل.. سنعقد جلسة حاسمة وهذا الفارف بين بداية الموسم والآن

أبدى معين الشعباني مدرب النادي المصري جام غضبه على الأوضاع داخل النادي بالوقت الحالي، كاشفا ما يحدث داخل الكواليس.

المصري خسر دربي القنال أمام الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة من الجولة الـ14.

































































































وقال الشعباني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس 1 بعد المباراة: "الأوضاع ليست جيدة في النادي المصري. حين وصلت كنت أعلم بأن الظروف ليست جيدة، لكن كان يوجد تواصل. كل الأندية تعاني من مشاكل مادية، لكن المشكلة في غياب التواصل".

وأضاف "لا أوافق على ما فعله اللاعبين بالتغيب عن المران وبالطبع وجهت لهم اللوم على ذلك. لكن في المقابل أيضا يجب أن تعلموا ظروف هؤلاء اللاعبين التي لو سمعتموها لربما عذرتوهم".

الشعباني أتبع "أعلم بأن اللاعبين لا يريدون التمرد لكن يريدون مستحقاتهم، وأعلم بأن الإدارة لا تريد عدم دفع المستحقات لكن تنتظر فقط توفر السيولة، لكن المشكلة في غياب التواصل".

المدرب التونسي أكمل "بالأمس فسخ النادي تعاقده مع أحمد شديد قناوي سواء برغبة النادي أو رغبة اللاعب لا يهم. ما يهمني أنني طلبت من الأساس التعاقد مع ظهير أيسر بجانب قناوي ولم أحصل عليه. الآن رحل شديد وتعرض العيوني للطرد اليوم ولا نجد ظهير أيسر في الفريق".

المدرب التونسي استمر في حديثه قائلا "بداية الموسم اتفقنا على إبرام صفقات جديدة خلال الانتقالاتت الشتوية، وحين وصلنا لشهر يناير فوجئت بعدم إمكانية ضم صفقات بسبب نقص الموارد. وافقت واشترط أن يحصل اللاعبون على مستحقاتهم أهم من الصفقات كي لا تحدث مشاكل، لكن الآن لا يحصل اللاعبون أيضا على مستحقاتهم".

وأوضح "بداية الموسم كان هناك تواصل وكانت الأوضاع جيدة داخل الفريق. وقتها كنا نمر بظروف صعبة أيضا ولا يتوقع أحد بأن نبلغ دور المجموعات من الكونفدرالية ونحن نلعب بفريق من 14 لاعبا فقط، لكن بسبب التواصل والاتحاد حققنا نتائج جيدة أرضت الجماهير، عكس الآن حيث نجد مشكلة في الفريق كل أسبوع، سواء داخل الملعب أو خارجه".

الشعباني تحدث أيضا عن المستقبل، فقال "لدي الكثير لأقوله لكنني أصمت وأتحلى بالصبر احتراما لجماهير المصري التي أحبتني وأحبهم كثيرا، واحتراما للإدارة وسمير حلبية الذي تعامل معي بشكل رائع منذ وصولي. اتفقت مع حلبية على جلسة بعد مباراة اليوم لنتحدث عن الفترة المقبلة، ولابد أن نخرج منها بمصير الفترة المقبلة".

وواصل "في وقت سابق سألتوني إن كنت سأبقى أو سأرحل في وجود العروض وأجبت بأنني مستمر لأنني أشعر بالراحة وأحب النادي وجماهيره. لذلك فالمشكلة ليست مشكلة أموال، ولكن مشكلة أجواء جيدة يجب أن تتوفر".

أما عن المباراة، فقال الشعباني "رغم كل ما قلته، لكن اللاعبون قدموا مباراة جيدة اليوم، وأشكر الشباب الذين لعبوا اليوم ولم يكن يفترض أن يلعبوا مباراة كبيرة مثل تلك".

وأتم "أشكر الحارس محمد شحاتة الذي أعتقد بأنه مشروع حارس كبير، وأشكر إسلام المزين الذي قدم أداء جيدا، وأشكر مصطفى أيمن الذي يحتاج للتركيز بشكل أكبر وسيتطور كثيرا كظهير أيسر".

الفوز رفع رصيد الإسماعيلي إلى 17 نقطة مرتقيا للمركز الـ14 في المركز الـ16، فيما تجمد رصيد المصري عند 19 نقطة في المركز الـ11.