استراحة في الدوري - سموحة (0)-(1) بيراميدز.. نهاية الشوط الأول
الجمعة، 06 مايو 2022 - 21:16
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سموحة وبيراميدز، في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 للدوري المصري.
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نهاية الشوط الأول
ق. 9 جوووول أوووول لـ بيراميدز. تمريرة خاطئة من الهاني سليمان حارس مرمى فريق سموحة وصلت إلى فاخري لاكاي فمرر الأخير إلى فخر الدين بن يوسف المتمركز يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية زاحفة سكنت أسفل يمين المرمى.
بداية المباراة
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