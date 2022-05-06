أكرم توفيق يظهر في التتش.. ويبدأ مرحلة جديدة من التأهيل

الجمعة، 06 مايو 2022 - 19:11

كتب : حسام نور الدين

أكرم توفيق لاعب الأهلي

ظهر أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي في تدريبات الفريق اليوم الجمعة على ملعب مختار التتش.

أكرم توفيق

النادي : الأهلي

الأهلي

وتواجد أكرم في ملعب التتش لأول مرة منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي، وبعد عودته إلى القاهرة وانتهاء المرحلة الأولى من برنامج التأهيل الذي خضع له في الدوحة.

وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، إن "توفيق خضع لفحص طبي بعد عودته، وقبل بدء المرحلة الثانية من التأهيل والتي يستكمل مرحلتها في القاهرة".

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وأوضح أبوعبلة أن "أكرم توفيق حالته في تقدم وفقا للبرنامج التأهيلي الذي قطع منه شوطا في أكاديمية (سبيتار) بالدوحة ويتم متابعته من خلال الطبيب الذي أجرى له جراحة الرباط الصليبي بنجاح في النمسا".

كان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة منتخب مصر أمام نيجيريا في اللقاء الأول من بطولة كأس أمم إفريقيا شهر يناير الماضي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في التاسعة مساء غدٍ السبت على ملعب الأهلي we السلام وذلك في إطار منافسات ذهاب الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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