مباشر صراع لقب الكالتشيو - إنتر (3)-(2) إمبولي.. جوووووووول الثااااااااااااااالث

الجمعة، 06 مايو 2022 - 18:44

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إنتر ميلان بهدف تشالهان أوجلو في مرمى يوفنتوس

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وإمبولي، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

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ق. 63 هدف لإنتر عن طريق لاوتارو

ق. 45 هدف لإنتر عن طريق لاوتارو بعد عرضية من هاكان تشالهان أوغلو

ق. 40 هدف لإنتر عن طريق سيمون رومانيولي في مرماه

ق. 28 إمبولي يضاعف النتيجة عن طريق كريستيان أصلاني بتسديدة قوية في الشباك.

ق. 24 الحكم يلغي ركلة جزاء لإنتر.

ق. 10 الحكم يلغي هدفا لـ إمبولي بعد العودة إلى الـ VAR بداعي التسلل.

ق. 5 إمبولي يسجل الهدف الأول عن طريق أندريا بينامونتي بعد عرضية من سيمون زوركوفسكي.

بداية المباراة

ق

الدوري الإيطالي إنتر إمبولي
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