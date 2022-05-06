مباشر صراع لقب الكالتشيو - إنتر (0)-(2) إمبولي.. جووووووووول ثاني
الجمعة، 06 مايو 2022 - 18:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنتر ميلان وإمبولي، ضمن مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.
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ق. 28 إمبولي يضاعف النتيجة عن طريق كريستيان أصلاني
ق. 24 الحكم يلغي ركلة جزاء لإنتر
ق. 10 الحكم يلغي هدفا لـ إمبولي بعد العودة إلى الـ VAR بداعي التسلل
ق. 5 إمبولي يسجل الهدف الأول عن طريق أندريا بينامونتي بعد عرضية من سيمون زوركوفسكي.
بداية المباراة
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