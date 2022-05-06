مباشر في الدوري - الإسماعيلي (3)-(2) المصري.. أوووه التقدم من جديد سريعا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي والمصري في لقاء مؤجل من الجولة الـ14 للدوري المصري.

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ق. 72 جريندو يشارك بدلا من إلياس الجلاصي.

ق. 66 جوووووول الإسماعيلي يرد بهدف ثالث سريع جدا. طولية مرت من الدفاع وتقدم لها الشامي وسجلها برأسه منن فوق شحاتة المتقدم بغرابة.

ق. 65 جووول التعااادل. عرضية رائعة من هيثم العيوني ورأسية أروع من عمرو مرعي مسجلا التعادل.

ق. 62 محمد فوزي يتالق. كرة ثابتة نفذها الجلاصي وتصدى لها فوزي ببراعة إلى ركنية.

ق. 55 حسن علي ومحمد عنتر وعمرو مرعي يشاركون بدلا من زياد فرج، وأوستين أموتو، وعموري.

ق. 50 جووول ثااااني للإسماعيلي. مصطفى أيمن يبعد الكرة بشكل خاطئ لتصل إلى أحمد مدبولي الذي يسدد بيسراه قوية في مرمى المصري مسجلا الثاني.

ق. 49 محمد شحاتة يتألق مجدادا. ركنية للإسماعيلي قابلها حسن ياسين برأسية تصدى لها شحاتة وتابعها لاعب آخر وتصدى لها شحاتة مجددا بمساعدة القائم.

كريم العراقي يشارك بدلا من أسامة الجزار مع بداية الشوط الثاني

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 45 جوووول التعااادل. باهر المحمدي يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 44 ركلة جزاااء للإسماعيلي. أحمد مدبولي يخترق داخل منطقة الجزاء ويتعرض لإعاقة من إسلام المزين يحتسبها الحكم ركلة جزاء.

ق. 43 بينية ساقطة إلى محمد الشامي الذي استلم وسدد ساقطة فوق مرمى محمد شحاتة.

ق. 38 جوووول أووول للمصري. مخالفة نفذها الجلاصي وأبعدها عصام صبحي لتصل إلى هيثم العيوني الذي أرسل عرضية فشل الدفاع في إبعادها ليتابعها إسلام المزين بلمسة في المرمى.

ق. 32 مخالفة نفذها الجلاصي وتابعها ياسر حمد برأسية فوق المرمى.

محمد الحنفي عاد لتقنية الفيديو وراجع اللعبة وقرر عدم احتساب ركلة جزاء للمصري.

ق. 17 عرضية من إلياس الجلاصي حاول أموتو الوصول لها وحدث إلتحام مع باهر المحمدي لتخرج الكرة من الملعب.

ق. 15 حسن ياسين يخترق ويسدد من داخل منطقة الجزاء لكن محمد شحاتة يتألق ويتصدى لها.

بداية المباراة