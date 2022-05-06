غياب السولية وعبد المنعم عن المران الجماعي الأخير قبل لقاء سطيف
الجمعة، 06 مايو 2022 - 18:01
كتب : حسام نور الدين
غاب عمرو السولية، ومحمد عبد المنعم لاعبا الأهلي عن المران الجماعي الأخير للفريق قبل مواجهة وفاق سطيف.
الأهلي يواجه وفاق سطيف مساء غد السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وشهد مران الفريق اليوم الجمعة، غياب عمرو السولية وعبد المنعم لاعبا الفريق للإصابة.
FilGoal.com كان قد كشف أمس الخميس عن تأكد غياب عبد المنعم عن المباراة للإصابة، مع وجود فرصة محتملة لحضور السولية. (طالع التفاصيل)
وبغياب السولية عن مران اليوم، أصبح تواجد لاعب وسط الفريق محل شك أكبر.
ومن المقرر أن يعقد بيتسو موسيماني مدرب الأهلي مؤتمر صحفي بعد قليل للحديث عن المباراة.
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