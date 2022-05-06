الرياضية السعودية: اتحاد جدة يغلق قضية ويلفرد بوني

الجمعة، 06 مايو 2022 - 13:23

كتب : FilGoal

ويلفرد بوني

أغلق مجلس إدارة اتحاد جدة قضية مهاجم الفريق السابق الإيفواري ويلفرد بوني.

ويلفريد بوني

النادي : الغرافة

الاتحاد

وحصل بوني على حكم نهائي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يقضي بحصوله على كافة مستحقاته لدى النادي السعودي عقب فسخ التعاقد.

وتوصل الاتحاد بحسب صحيفة "الرياضية" إلى اتفاق مع مهاجم مانشستر سيتي السابق بتسوية مستحقاته المالية على دفعات.

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وأضافت الصحيفة السعودية أن مستحقات بوني لدى الاتحاد تبلغ نحو 2 مليون و400 ألف دولار أمريكي.

وكان اتحاد جدة قد تعاقد مع بوني في يناير 2020 لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، لكنه انهى العقد في نوفمبر من العام ذاته.

وشارك بوني مع اتحاد جدة خلال 10 مباريات سجل 5 أهداف وصنع هدفا بجميع المسابقات.

ويستعد الاتحاد لمواجهة الفتح، الجمعة ضمن منافسات الجولة الـ26 من منافسات دوري المحترفين.

واقترب اتحاد جدة بقيادة المدافع الدولي أحمد حجازي من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين الغائب عن العميد منذ موسم 2008-2009.

ويتصدر الاتحاد ترتيب دوري المحترفين برصيد 60 نقطة بفارق 11 نقطة عن الهلال لكن الأخير لديه مباراة مؤجلة إضافة إلى مواجهة مباشرة بين الفريقين.

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