مواعيد مباريات الجمعة 6 مايو 2022 – دربي القنال.. ومباراة مصيرية في إيطاليا

يوم كروي هادئ لكنه لا يخلو من المباريات المهمة التي ستحدد الكثير من الأشياء.

FilGoal.com يقدّم مواعيد مباريات الجمعة 6 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

وسط ظروف صعبة للفريقين، يحل دربي القنال بين الإسماعيلي والمصري في السادسة والنصف مساءً، مباراة تُنقل عبر أون تايم سبورتس 1.

وفي التاسعة مساءً، يستقبل سموحة نظيره بيراميدز في الإسكندرية، مباراة تُنقل بدورها عبر أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإيطالي

صراع اللقب يشتعل في إيطاليا، وإنتر ميلان سيكون مطالبًا بالفوز عندما يستقبل إمبولي في جوزيبي مياتزا بالسابعة إلا ربع مساءً، مباراة تُنقل على قناة رابطة الدوري الإيطالي عبر يوتيوب.

وفي مباراة أخرى يحل يوفنتوس ضيفًا على جنوى في التاسعة مساءً، وتُنقل كذلك على قناة رابطة الدوري الإيطالي عبر يوتيوب.

المحترفون

في الدوري التركي وفي تمام التاسعة مساءً، يلعب هاتاي سبور –فريق محمود كهربا- أمام طرابزون سبور الذي توج بالدوري التركي قبل أيام.

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