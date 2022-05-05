مباشر دوري المؤتمر - روما (1) - (0) ليستر .. مارسيليا (0) - (0) فينورد.. 10 دقائق أخيرة

الخميس، 05 مايو 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

ليستر سيتي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بين روما الإيطالي وليستر سيتي الإنجليزي، وبين مارسيليا الفرنسي وفينورد الهولندي.

وتعادل روما مع ليستر 1-1 في الذهاب، بينما فاز فينورد على مارسيليا 3-2.

للتذكير، تم إلغاء قاعدة الهدف الخارجي في المسابقات الأوروبية، ما يعني أن الطرف الفائز يحتاج لحسم المباراة بفارق الأهداف، وفي حال التساوي يلجأ الطرفان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

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روما (1) - (0) ليستر

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق10: جوووول أول لروما من رأسية تامي أبراهام

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

مارسيليا (0) - (0) فينورد

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

انطلاق المباراة

بداية المباراة بعد قليل

فينورد مارسيليا دوري المؤتمر الأوروبي ليستر سيتي روما
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