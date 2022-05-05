استراحة الدوري الأوروبي - فرانكفورت (1) - (0) وست هام.. رينجرز (2) - (0) لايبزج.. الاسكتلندي يقلب الموازين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتي إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بين أينتراخت فرانكفورت الألماني ووست هام يونايتد الإنجليزي، وبين رينجرز الاسكتلندي ولايبزج الألماني.

وفاز لايبزج ذهابا بهدف نظيف، بينما فاز فرانكفورت بهدفين مقابل هدف وحيد.

للتذكير، تم إلغاء قاعدة الهدف الخارجي في المسابقات الأوروبية، ما يعني أن الطرف الفائز يحتاج لحسم المباراة بفارق الأهداف، وفي حال التساوي يلجأ الطرفان للوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.

أينتراخت فرانكفورت (1) - (0) وست هام

نهاية الشوط الأول

ق 26 جوووووووووول الأول من رافاييل بوري بعد تمريرة من أنسجار كناوف

ق 22 تبديل أول في صفوف وست هام بنزول بنجامين جونسون بدلا من مانويل لانزيني

ق 19 بالفعل الصفراء تتحول إلى حمراء.. طرد آرون كريسويل

ق 17 إنذار من نصيب آرون كريسويل ظهير وسط هام.. ولكن هناك مراجعة لتقنية الفيديو

ق 8 إصابة مبكرة في صفوف فرانكفورت.. ألمامي توريه يأتي بدلا من مارتن هينترجر

بداية المباراة

رينجرز (2) - (0) لايبزج

نهاية الشوط الأول

ق 45+3 تبديل في صفوف رينجرز بنزول فاشون ساكالا بدلا من جو أريبو.. الأخير تعرض لضربة في الرأس ويبدو أنها حالة ارتجاج

ق 24 جووووووووول الثاني من جلين كامارا بلمسة واحدة بعد تمريرة من سكوت رايت

ق 19 جوووووووول رايان كينت يمرر إلى جيمس تافيرنيير والأخير يسجل.. 1-0 والرؤوس تتساوى

بداية المباراة