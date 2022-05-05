تشكيل دوري المؤتمر - فاردي يقود ليستر سيتي.. ومورينيو يتسلح بأبراهام

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تشكيل روما كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجير إيبانيز دا سيلفا

الوسط: سيرجيو أوليفيرا - بريان كريستانتي - لورينيزو بيليجريني - نيكولا زاليفسكي - ريك كارسدورب

الهجوم: تامي أبراهام - نيكولو زانيولو

بينما اختار بريندان رودجرز تشكيل ليستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جاسبر شمايكل

الدفاع: جيمس جاستن - ويسلي فوفانا - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا

الوسط: جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - كيران ديوسبيري هال

الهجوم: جيمي فاردي – هارفي بارنز - أديمولا لوكمان

وتعادل ليستر سيتي الإنجليزي مع روما الإيطالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.