تشكيل دوري المؤتمر - فاردي يقود ليستر سيتي.. ومورينيو يتسلح بأبراهام

الخميس، 05 مايو 2022 - 20:16

كتب : FilGoal

جيمي فاردي - ليستر سيتي

أعلن جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما عن تشكيل فريقه لمواجهة ليستر سيتي في دوري المؤتمر الأوروبي.

وجاء تشكيل روما كالآتي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو

الدفاع: جيانلوكا مانشيني - كريس سمولينج - روجير إيبانيز دا سيلفا

الوسط: سيرجيو أوليفيرا - بريان كريستانتي - لورينيزو بيليجريني - نيكولا زاليفسكي - ريك كارسدورب

الهجوم: تامي أبراهام - نيكولو زانيولو

بينما اختار بريندان رودجرز تشكيل ليستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: جاسبر شمايكل

الدفاع: جيمس جاستن - ويسلي فوفانا - جوني إيفانز - ريكاردو بيريرا

الوسط: جيمس ماديسون - يوري تيليمانس - كيران ديوسبيري هال

الهجوم: جيمي فاردي – هارفي بارنز - أديمولا لوكمان

وتعادل ليستر سيتي الإنجليزي مع روما الإيطالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما على ملعب كينج باور ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

ليستر سيتي روما دوري المؤتمر
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