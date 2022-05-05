ماكسيمين: لو لدي زملاء يحولون تمريراتي إلى أهداف لأصبحت ماني

الخميس، 05 مايو 2022 - 18:54

كتب : FilGoal

ألان ماكسيمين - نيوكاسل - شيفيلد

يرى آلان سانت ماكسيمين لاعب نيوكاسل يونايتد أن الفارق الوحيد بينه وبين ساديو ماني لاعب ليفربول هو الفارق بين جودة الفريقين.

آلان سان ماكسيمين

النادي : نيوكاسل يونايتد

نيوكاسل يونايتد

وتحدث ماكسيمين لـ "So Foot": "ليس لدي سببا للغيرة من ساديو ماني، القريبون مني يعلمون جودتي الحقيقية وما أنا عليه".

وأضاف "اليوم الذي أحصل فيه في الفريق على زميل قادر تحويل الفرص التي صنعتها إلى هدف، سأحصل على 10 إلى 15 تمريرة حاسمة كل موسم، وحينها سيعرفني الناس أكثر".

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وأتم "هدفي القيام بأشياء تترك بصمة في أذهان الناس وتغير القواعد مثلما فعل مايكل جوردان تماما وأعطى أمل للكثير من الأشخاص".

وشارك ماكسيمين خلال الموسم الجاري مع نيوكاسل في 34 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع أربعة آخرين.

بينما شارك ساديو ماني مع ليفربول في 45 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالها 20 هدفا وصنع 3 آخرين.

وانضم ماكسيمين إلى نيوكاسل في صيف 2019 قادما من نيس الفرنسي، ويملك عقدا حتى 2026 مع الفريق.

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