رئيس وفاق سطيف: طموحنا لن يتغير بغض النظر عن هوية المنافس

الخميس، 05 مايو 2022 - 15:21

كتب : FilGoal

وفاق سطيف - الصور من موقع كاف

وفاق سطيف - الصور من موقع كاف

يؤمن كمال لافي رئيس وفاق سطيف بقدرات فريقه على تحقيق طموحات النادي الجزائري وجماهيره ببلوغ نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل وفاق سطيف ضيفا على الأهلي يوم السبت المقبل في التاسعة مساءً على ملعب الأهلي we السلام ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال لافي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية: " هدفنا الأسمى العودة بنتيجة إيجابية تسمح لنا بتمهيد الطريق نحو آخر محطة لأغلى منافسة قارية و تشريف الكرة الجزائرية".

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وأضاف "رغم أن ظروف التحضير لهذا الموعد القاري شابها نوع من التذبذب بسبب عطلة عيد الفطر، إلا أن طموح الوفاق لن يتغير في كل المنافسات التي يخوضها بغض النظر عن هوية المنافس".

كما نقلت وكالة الانباء الجزائرية تصريحات سفيان خذايرية حارس وفاق سطيف الذي قال: "اللاعبون أظهروا أمام منافسي دور المجموعات وفي الدور ربع النهائي أمام الترجي التونسي بأنهم محاربين على الميدان".

وواصل "حلم التتويج باللقب الثالث في تاريخ الوفاق سيبقى مشروعا رغم الوضعية الصعبة التي يمر بها الفريق".

بعثة وفاق سطيف وصلت مصر مساء أمس الأربعاء، تمهيدا لمواجهة الأهلي بعد غد السبت.

وتقام مباراة الإياب يوم السبت بعد القادم 14 مايو على ملعب الفريق الجزائري.

وتأهل الأهلي بعد إقصاء فريق الرجاء في دور ربع النهائي، بينما تأهل وفاق سطيف على حساب الترجي التونسي.

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