وكيل حكيمي: لا نية لرحيله عن باريس سان جيرمان

الخميس، 05 مايو 2022 - 12:30

كتب : FilGoal

احتفال مبابي مع أشرف حكيمي

حسم أليخاندرو كامانو وكيل أعمال أشرف حكيمي الجدل الدائر حول مستقبل الدولي المغربي مع باريس سان جيرمان.

وانضم حكيمي إلى صفوف العملاق الفرنسي في مطلع الصيف الماضي قادما من صفوف إنتر ميلان الإيطالي.

وقال كامانو في تصريحات عبر البرنامج الإذاعي الأرجنتيني "كومو تيفا": "لا نية للرحيل. حكيمي سعيد هنا ولديه 4 سنوات في عقده".

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وأضاف "أشرف ما زال صغيرا ويرغب في التطور مع باريس سان جيرمان".

وكشف راديو "مونت كارلو" الفرنسي في وقت سابق عن ثلاثة أسباب قد تؤدي إلى رحيل أشرف حكيمي عن صفوف نادي باريس سان جيرمان خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضحت الإذاعة الفرنسية في التقرير أن السبب الأول هو الوضع السيء الذي عاشته غرفة ملابس الفريق عقب الخروج من دور الـ16 على يد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وأضافت أن السبب الثاني هي العلاقة الفاترة التي تجمعه بلاعبي أمريكا الجنوبية البرازيلي نيمار، والأرجنتينيين ليونيل ميسي وآنخيل دي ماريا، إذ أنه يظهر انعدام التواصل بينهم جميعا وعدم وجود اتفاق بين الأطراف.

واختتمت الإذاعة بالسبب الثالث والأهم وهو أن زميله كيليان مبابي الذي تربطه به صداقة جيدة سيرحل عن الفريق.

وتشير التقارير إلى أن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد في الصيف المقبل مجانا بعد نهاية مدة تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وشارك أشرف حكيمي في 38 مباراة مع النادي الباريسي، نجح خلالها في تسجيل 4 أهداف وصناعة 6 آخرين.

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