قائمة سموحة - غياب رمضان صبحي وعودة إسلام عيسى أمام سموحة

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 23:16

كتب : FilGoal

تاكيس جونياس يقود المران الأول له مع بيراميدز

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز قائمة فريقه استعدادا لمواجهة سموحة في الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على سموحة في التاسعة مساء الجمعة على استاد الإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ14 من منافسات المسابقة.

ويغيب عن المباراة رمضان صبحي بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في مواجهة الجونة الأخيرة، بجانب أحمد سامي وإبراهيم عادل ومحمود وادي بسبب الإصابة، فيما يعود إسلام عيسى بعد انتهاء إيقافه وغيابه عن مباراة الجونة.

أخبار متعلقة
الفوز الأول مع تاكيس.. بيراميدز يعود من الغردقة بالفوز على الجونة انتهت في الدوري - المصري (0)-(2) المقاولون.. الجونة (1)-(2) بيراميدز محمد إبراهيم: الفوز على بيراميدز نتائج تعليمات المدرب تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام الجونة.. وغياب إبراهيم عادل

وضمت القائمة 23 لاعبا على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان - أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد فتحي - حسين السيد

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - محمود صابر

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - فخري لاكاي

ويسافر الفريق صباح الخميس إلى الإسكندرية، إذ يخوض مرانه الأخير هناك ويستمر في معسكره المغلق حتى موعد المباراة.

بيراميدز سموحة الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الإسماعيلي - الجمل يختار 23 لاعبا في أول مباراة له أمام المصري المحطة الخامسة.. أحمد سامي مدربا لـ سيراميكا كليوباترا لاعبو المصري: أجلنا اعتراضنا احتراما لجماهير النادي.. وشبعنا وعودا لا تنفذ أحمد مسعود لـ في الجول: شعرت بالدهشة من بيان المصري.. سيكون من الصعب الاستمرار سموحة يكشف كواليس رحيل أحمد سامي بعد أزمة "تخفيض ميزانية الفريق" في الجول يكشف دوافع غزل المحلة للتعاقد مع مصطفى عبده قرارات نارية من إدارة المصري.. إيقاف المستحقات وتجهيز الناشئين وعقوبة خاصة ضد 3 لاعبين سيراميكا كليوباترا يعلن إنهاء عقد هيثم شعبان بالتراضي
أخر الأخبار
رودريجو: ليس لدي كلمات أصف بها هذه المباراة.. في بعض اللحظات كنا أمواتا 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
قائمة الإسماعيلي - الجمل يختار 23 لاعبا في أول مباراة له أمام المصري 23 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا: كنا قريبين للغاية.. وكرة القدم لا يمكن التنبؤ بها 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
صلاح يتوعد ريال مدريد: لدينا حساب لنصفيه 55 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
أنشيلوتي: هذا هو سر ريال مدريد.. وفي باريس سنواجه منافس عظيم آخر 56 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول - ربيعة جاهز لمواجهة وفاق سطيف.. وفحص جديد لـ عبد المنعم ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مشجعو وست هام يتعرضوا للاعتداء قبل مواجهة فرانكفورت ساعة | أوروبا
دوري أبطال أوروبا – موعد النهائي والملعب القنوات الناقلة ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 2 الصراع يشتعل وعلى صلاح الحذر - جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 21-22 3 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة 4 كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال