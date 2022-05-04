مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0) (0) مانشستر سيتي.. أوووه ماذا أهدرت يا فيني!!

الأربعاء، 04 مايو 2022 - 20:34

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - كاسيميرو

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز سيتي بنتيجة 4-3، والإياب يقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد يحتاج للفوز بفارق هدفين للتأهل للنهائي، فيما يحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل للتأهل.

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في حالة التعادل في إجمالي مجموع المباراتين ننتقل لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تُحسم المباراة بركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 46: بداية سريعة لريال مدريد.. كرة عرضية من كاربخال وفيني غير مراقب يسدد في الخارج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بنزيمة يهدر انفرادا والحكم المساعد يشهر راية التسلل.

ق 39: تسديدة مباغتة من فودين يبعدها كورتوا ببراعة.

ق 27: ركلة حرة مباشرة يسددها كروس ترتطم برياض محرز وتخرج لركنية.

ق 24: تسديدة من جيسوس من على حدود المنطقة تمر بجوار القائم.

ق 21: دي بروين يمرر وسيلفا من داخل منطقة الجزاء وكورتوا يبعد الكرة لركنية.

ق 18: فينيسيوس يستغل خطأ لابورت في التشتيت ويسدد كرة قوية لكن دون خطورة على إيدرسون

ق 14: تسديدة قوية من دي بروين يتصدى لها كورتوا بثبات.

ق 12: عرضية من فالفيردي وتسديدة من كريم بنزيمة في المدرجات.

ق 8: مشادة بين مودريتش ولابورت وبطاقة صفراء لكل لاعب.

ق 4: عرضية من كاربخال ورأسية لبنزيمة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء

ريال مدريد مانشستر سيتي دوري أبطال أوروبا
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