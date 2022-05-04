مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد (0) (0) مانشستر سيتي.. أوووه ماذا أهدرت يا فيني!!

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد ومانشستر سيتي.

مباراة الذهاب انتهت بفوز سيتي بنتيجة 4-3، والإياب يقام على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

ريال مدريد يحتاج للفوز بفارق هدفين للتأهل للنهائي، فيما يحتاج مانشستر سيتي للفوز أو التعادل للتأهل.

في حالة التعادل في إجمالي مجموع المباراتين ننتقل لشوطين إضافيين وإذا استمر التعادل تُحسم المباراة بركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 46: بداية سريعة لريال مدريد.. كرة عرضية من كاربخال وفيني غير مراقب يسدد في الخارج.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: بنزيمة يهدر انفرادا والحكم المساعد يشهر راية التسلل.

ق 39: تسديدة مباغتة من فودين يبعدها كورتوا ببراعة.

ق 27: ركلة حرة مباشرة يسددها كروس ترتطم برياض محرز وتخرج لركنية.

ق 24: تسديدة من جيسوس من على حدود المنطقة تمر بجوار القائم.

ق 21: دي بروين يمرر وسيلفا من داخل منطقة الجزاء وكورتوا يبعد الكرة لركنية.

ق 18: فينيسيوس يستغل خطأ لابورت في التشتيت ويسدد كرة قوية لكن دون خطورة على إيدرسون

ق 14: تسديدة قوية من دي بروين يتصدى لها كورتوا بثبات.

ق 12: عرضية من فالفيردي وتسديدة من كريم بنزيمة في المدرجات.

ق 8: مشادة بين مودريتش ولابورت وبطاقة صفراء لكل لاعب.

ق 4: عرضية من كاربخال ورأسية لبنزيمة تمر أعلى العارضة.

بداية اللقاء