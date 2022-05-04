بلوغ محمد صلاح نهائي دوري أبطال أوروبا يحطم رقما عربيا جديدا

أرنولد: لا نجعل نصف نهائي دوري الأبطال سهلا علينا أبدا.. وهذا ما اختلف ضد فياريال

سيدورف: هذا وجه الشبه بين ريال مدريد الحالي وميلان 2007.. وطريقة تغلبهم على سيتي

مواعيد مباريات الأربعاء 4-5-2022 والقنوات الناقلة – مواجهة ضارية بين ريال مدريد وسيتي

إيمري: قدمنا شوط أول ممتاز ثم خارت قوانا.. أشعر بالسعادة والفخر

محمد صلاح: أريد ريال مدريد في النهائي.. وضعت عدد أهداف معين لنفسي قبل انطلاق الموسم

فان دايك: علينا أن نحلم لكن في الوقت ذاته نكون واقعيين كنا سنقصى اليوم لكن عدنا

ألبيول: الشوط الأول لم يكن كافيا.. أشعر بخيبة آمل

كلوب يكشف ما قاله للاعبي ليفربول بين شوطي لقاء فياريال