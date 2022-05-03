تقرير: إيفرتون يحدد سعر ريتشارليسون

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 23:07

كتب : محمود حمدي

ريتشارليسون مع الميدالية الذهبية

فتح إيفرتون باب الرحيل أمام البرازيلي ريتشارليسون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وحدد مطالبه المالية للموافقة على ذلك.

ريتشارليسون

النادي : توتنام هوتسبر

إيفرتون

ويلعب ريتشارليسون ضمن صفوف إيفرتون منذ انتقاله قادما من واتفورد في صيف 2018.

وحدد إيفرتون بحسب "بي بي سي" 50 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن خدمات ريتشارليسون خلال الموسم المقبل.

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وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن إيفرتون سيدرس العروض المقدمة لضم البرازيلي وسيبدي مرونة في عملية انتقاله وسط رغبة مانشستر يونايتد ونيوكاسل في ضم اللاعب.

وأضافت ان الأمر ذاته سينطبق على المهاجم دومينيك كالفيرت ليوين الذي يحظى باهتمام أرسنال ومديره الفني مايكل أرتيتا.

ويرغب إيفرتون في ضمان البقاء بمنافسات الدوري الإنجليزي بالموسم المقبل ومن ثم حسم ملف ريتشالسون.

وقاد ريتشارليسون إيفرتون للفوز على تشيلسي ورفع رصيده للنقطة 32 بفارق نقطتين عن ليدز وبيرنلي مع مباراة أقل للتوفيز.

وشارك صاحب الـ24 عاما خلال الموسم الحالي في 29 مباراة سجل 9 وصنع 4 أهداف.

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