استمتعوا بالرحلة فالحلم مازال مستمرا.. ليفربول يقتل فياريال ويطير لنهائي الأبطال

حينما سُئل فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول عن إمكانية فوز فريقه بالرباعية قال استمتعوا بالرحلة والآن الحلم مازال مستمرا لكتيبة يورجن كلوب وجماهير الريدز.

ليفربول يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقلب ليفربول الطاولة على فياريال بعد تأخره بهدفين إلى انتصار بثلاثية سجلهم خلال 12 دقيقة فقط في إياب نصف النهائي الذي أقيم في ملعب لا سيراميكا.

وبذلك تأهل ليفربول إلى النهائي انتظارا لملاقاة الفائز من مانشستر سيتي وريال مدريد في الـ28 من شهر مايو الجاري في استاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس.

افتتح بولاي ديا أهداف المباراة لصالح فياريال في الدقيقة الثالثة.

وأضاف فرانسيس كوكلين الهدف الثاني للغواصات الصفراء في الدقيقة 41.

وقلص فابينيو النتيجة بهدف أول لليفربول بعد بينية من محمد صلاح في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 67 أدرك لويس دياز التعادل لليفربول.

وأتم ساديو ماني ثلاثة الريدز بهدف في الدقيقة 74.

وبذلك يكون فاز ليفربول في مجموع المباراتين بخمسة أهداف لهدفين.

وسيكون ذلك الظهور في النهائي هو العاشر في تاريخ ليفربول بعدما توج باللقب ست مرات من قبل آخرهم كان في سنة 2019.

فيما ظفر بالمركز الثاني ثلاث مرات آخرهم في سنة 2018.

وبذلك يواصل ليفربول حلمه للفوز بالرباعية بعدما توج بكأس رابطة الأندية الإنجليزية من قبل فيما يخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي ضد تشيلسي.

ويبتعد عن مانشستر سيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة وحيدة قبل أربع جولات على نهاية المسابقة.

أما فياريال ففشل في التأهل للنهائي لأول مرة في تاريخه ويكتفي للمرة الثانية بالوصول لنصف النهائي بعد عام 2006 وحينها خسر أمام فريق إنجليزي آخر وهو أرسنال.

3 أرقام تاريخية

وكتب ليفربول ثلاثة أرقام تاريخية في المباراة، أولهم، هو وصوله لـ139 هدفا سجلهم الفريق خلال الموسم الجاري في 57 مباراة خاضها.

هذا الرقم هو الأكثر في تاريخ ليفربول في موسم واحد منذ إنشائه سنة قبل 129 عاما وبالتحديد في سنة 1892.

أما الرقم الثاني فهو أن فياريال لأول مرة يخسر مباراة في ملعبه في دوري أبطال أوروبا في ثامن لقاء يخوضه أمام جماهيره في تاريخ مشاركته في المسابقة.

فيما أصبح الرقم الثالث هو أن ليفربول لأول مرة يفوز خارج أرضه في نصف نهائي دوري الأبطال والأول له منذ انتصاره على باناثينايكوس اليوناني عام 1985.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بشكل سريع للغاية وفي الدقيقة الثالثة أرسل إيتيان كابوي بينية إلى بولاي ديا الذي سدد في المرمى الخالي من حارسه ليعلن عن الهدف الأول لفياريال مبكرا جدا.

وكاد داني باريخو يضاعف النتيجة لكن تسديدته مرت أعلى المرمى بقليل.

وسدد جيرارد مورينو الكرة برأسه لكن شتتها دفاع ليفربول.

وجاء التهديد الأول من ليفربول عقب تباطؤ باريخو في تشتيت الكرة لكن تسديدة تياجو ألكانتارا ذهبت أعلى مرمى الفريق الإسباني بقليل.

وطالب لاعبو فياريال بالحصول على ركلة جزاء بداعي تدخل من أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول على جيوفاني لو سيلسو لكن الحكم لم يحتسب أي شيء.

وفي الدقيقة 41 أرسل كابوي عرضية قابلها فرانسيس كوكلين برأسية سكنت الشباك ليعلن عن الهدف الثاني لفياريال.

وأجرى يورجن كلوب مدرب ليفربول تبديلا بين شوطي المباراة بإشراك لويس دياز بدلا من ديوجو جوتا.

وبدأ ليفربول الشوط الثاني بهجوم قوي بحثا عن هدف يضمن لهم التأهل إلى النهائي.

وكاد ترينت ألكسندر أرنولد يسجل هدفا بتسديدة قوية للغاية ولكن الكرة ارتطمت بكوكلين وذهبت ساقطة وارتطمت بالعارضة وخرجت لركلة ركنية مرت دون خطورة.

وسدد لويس دياز الكرة بركلة مقصية لكنه تصويبته ذهبت لخارج الملعب.

وسيطر ليفربول أكثر على الكرة وسط تراجع من لاعبي فياريال.

ومن هجمة سريعة مرر صلاح بينية إلى فابينيو الذي أطلق تسديدة قوية مرت من بين قدمي رولي حارس مرمى فياريال ليعلن عن هدف أول لليفربول وهو ما يجعله يطير للنهائي.

وتوغل لويس دياز من الناحية اليسرى وسدد كرة مقوسة من الناحية اليسرى لكنها ارتطمت بدفاع فياريال وذهبت لركلة ركنية.

استمر ليفربول في ضغطوأرسل أرنولد عرضية قابلها لويس دياز برأسية مرت هي أيضا من بين قدمي رولي حارس مرمى فياريال لتسكن الشباك وتعلن عن تعادل ليفربول وتفوقه مرة أخرى في مجموع المباراتين بأربعة أهداف لهدفين.

وشارك صامويل شيكويزي في أولى تبديلات فياريال بدلا من جيرارد مورينو.

وفي الدقيقة 74 أرسل نابي كيتا بينية رائعة إلى ماني الذي ضرب مصيدة التسلل وراوغ حارس مرمى فياريال أمام منطقة الجزاء ثم مدافع فياريال وأسكن الكرة الشباك بسهولة ليعلن عن الهدف الثالث لليفربول.

وبعدها بدقائق شارك بيرفيس إستوبينان بدلا مانو تريجوريس، وكذلك دخل سيرجي أورييه بدلا من راؤول ألبيول، ثم باكو ألكاسير بدلا من بولاي ديا.

ورد كلوب بتبديلات بمشاركة جوردان هندرسون بدلا من نابي كيتا، وكورتيس جونز بدلا من ألكانتارا، وتسيكيماس بدلا من روبرتسون.

وكاد كورتيس جونز يسجل هدفا فور مشاركته بتسديدة قوية بباطن القدم لكن رولي تصدى له.

وفي الدقيقة 86 طُرد كابوي بعدما حصل على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخله بقوة على كورتيس جونز.

وانفرد أربعة لاعبين من ليفربول بمرمى فياريال ومرر ماني الكرة لصلاح لكن الأخير سدد الكرة خارج الملعب.

لم يحدث جديد لتنتهي المباراة بانتصار ليفربول بثلاثة أهداف لهدفين.