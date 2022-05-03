ميلينكوفيتش سافيتش يشعل صراع مانشستر يونايتد وسان جيرمان

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 20:24

كتب : FilGoal

سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش

دخل مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان في صراع من أجل التعاقد مع سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب لاتسيو خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ميلينكوفيتش سافيتش (27 عاما) يلعب في لاتسيو منذ انتقاله إليه قادما من جينك البلجيكي بصيف 2015 مقابل 18 مليون يورو.

ويرغب يونايتد بحسب "بي بي سي" في التعاقد مع سافيتش ضمن خطة تدعيم الفريق بالموسم المقبل تحت قيادة المدرب الجديد إريك تين هاج.

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وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية أن مهمة مانشستر يونايتد في التعاقد مع سافيتش لن تكون سهلة في ظل رغبة باريس سان جيرمان في ضم اللاعب الصربي.

وارتبط سافيتش طوال السنوات الماضية بالرحيل عن صفوف لاتسيو ورغبة عدد من الأندية الأوروبية العملاقة في ضمن لكن نادي العاصمة الإيطالية رفض التفريط في خدماته.

ويمتد عقد ميلينكوفيتش سافيتش مع لاتسيو حتى صيف 2024.

وخاض ميلينكوفيتش سافيتش 44 مباراة مع لاتسيو الموسم الحالي، سجّل خلالها 10 أهداف وصنع 12.

وساهم ميلينكوفيتش سافيتش في تتويج لاتسيو بكأس إيطاليا قبل 3 أعوام.

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ميلينكوفيتش سافيتش باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد
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