مؤتمر دي بروين: الإياب ضد ريال مدريد أصعب من الذهاب.. والرد على مودريتش

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 16:43

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين - مانشستر سيتي وريال مدريد

يرى كيفين دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي أن مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد ستكون أصعب من الذهاب.

وفاز سيتي ذهابا على ملعبه بنتيجة 4-3 قبل لقاء الإياب غدا الأربعاء على ملعب سانتياجو بيرنابيو.

وقال دي بروين في المؤتمر الصحفي للمباراة: "دائما تكون الجاهزية محل شك في نهاية الموسم لكنني بحالة جيدة، تعرضت لكثير من الضرب ضد أتليتكو مدريد لكنني جيد".

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وعن توقعه للقاء: "فريقان هجوميان، ستكون مباراة أصعب من لقاء الذهاب".

وأكمل "كلاعب أريد دائما الفوز بالألقاب، أعلن ما قدمت من سيء وجيد، مهمة صعبة وأود الفوز بلقب دوري الأبطال".

وأوضح الفارق بين مواجهة 2016 بين مدريد وسيتي ولقاء الغد قائلا: "أعتقد أننا الآن أفضل، أتذكر تلك المباراة لم تكن النهاية الأفضل للموسم، مدريد كان قويا وخسرنا بنتيجة 1-0 من هدف ذاتي، كانت مباراة مملة، الآن نحن أفضل ونلعب بشكل أفضل وأكثر خبرة".

وعن التحسن تحت قيادة جوارديولا أجاب: "ساعدني على التطور في عدة نواحي، لكن من الصعب أن أقول أنني أود تجربة ذلك مع مدربين أخرين، هو رائع لقيادتنا لتحقيق النجاحات لكن اللاعبين يعلمون بجد لتحقيق هذا، إذا لم يسمعنا ويعمل بجد لن نكون أفضل، الأمر جماعي، هو مدرب يلعب بأفضل طريقة أحب أن ألعب بها، لا ينظر للنواحي الفردية، هو يريد من يناسب الفريق، لعبت في مركزي لكن بطرق مختلفة، حسبما يريد الفريق سأحاول المساعدة بقدر الإمكان".

وتابع "نحن بأفضل حال، الحقيقة أننا لم نفز باللقاء بعد، نقاتل من أجل الفوز، الاستمرارية شيء رائع، غدا هي خطوة أخرى".

وأتم ردا على مودريتش الذي يريد أن يكون الأفضل في العالم في لقاء الغد قال: "إذا لعبنا بالطريقة المأمولة سنكون الأفضل، علينا فعل ذلك غدا، إذا كنا أقل من ذلك قد يفوزون لأنهم سيكونوا الأفضل، أريد من فريقي أن يقدم أفضل أداء جيد للفوز بالمباراة، الكل يريد مشاهدة المباراة، ستكون رائعة وآمل أن نصل إلى باريس".

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