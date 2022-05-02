مباشر في إنجلترا - مانشستر يونايتد (1) - (0) برينتفورد.. بداية الشوط الثاني
الإثنين، 02 مايو 2022 - 20:50
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والثلاثين للدوري الإنجليزي الممتاز.
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بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1 تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل
ق 45 الهدف سيراجع بتقنية الفيديو
ق 44 جووووول كريستيانو رونالدو يسجل الثاني بعد تمريرة من خوان ماتا
ق 33 خوان ماتا يسدد ولكن بجوار القائم
ق 26 رونالدو يسقط داخل المنطقة والحكم يشير باستمرار اللعب
ق 24 كريستيانو رونالدو يسدد ركلة حرة ولكن الحارس ديفيد رايا يتصدى
ق 22 رأسية من إيفان توني تمر فوق العارضة
ق 12 كريستيان إريكسن يسدد ولكن دافيد دي خيا يتصدى
ق 9 جووووووول برونو فيرنانديز يسجل الهدف الأول بعد تمريرة من أنتوني إيلانجا
بداية المباراة