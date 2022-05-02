فالنسيا ينفي التوصل لاتفاق مع برشلونة بشأن سولير

نفى نادي فالنسيا في بيان رسمي أن يكون قد توصل لاتفاق مع برشلونة من أجل تعاقد الأخير مع كارلوس سولير.

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صحيفة آس الإسبانية كانت قد أشارت إلى أن برشلونة قد توصل لاتفاق مع فالنسيا للتعاقد مع سولير مهاجم الفريق مقابل 20 مليون يورو.

وقال فالنسيا في بيان عبر موقعه الرسمي: "في ضوء المعلومات المنشورة يوم الإثنين في صحيفة آس، نادي فالنسيا ينفي بشكل قاطع أن يكون لديه اتفاق أو هناك أي مفاوضات مع برشلونة من أجل اللاعب كارلوس سولير".

وتابع "النادي حاليا في مفاوضات مفتوحة مع اللاعب من أجل تمديد تعاقده لمدة أطول".

سولير ينتهي تعاقده مع فالنسيا بنهاية الموسم المقبل ويحق له الاتفاق مع أي ناد للانضمام إليه بداية من شهر يناير المقبل.

اللاعب صاحب الـ 25 عاما شارك مع فالنسيا منذ بداية الموسم الحالي في 34 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل 12 هدفا وصناعة 5 آخرين.

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