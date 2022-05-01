مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (1) - (1) الزمالك.. التعادل لأصحاب الأرض

يختتم الزمالك الدور الأول من الدوري المصري بمواجهة إيسترن كومباني على ملعب المقاولون العرب، في الجولة 17 من الدوري.

الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 38 نقطة من 16 مباراة، ويحل إيسترن كومباني في المركز الـ18 والأخير برصيد 10 نقاط من 15 مباراة.

طالع تشكيل الفريقين وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

ق65: خطأ من حمزة المثلوثي وعرضية متعب يقابلها الونش في مرماه.

ق64: محمد أشرف "روقا" بديلا لإسلام جابر

ق57: مشاغبات دون خطورة حقيقية من إيسترن كومباني

ق52: أوفا يهدر انفرادا تاما بمرمى أبو جبل بعد أن سدد بعيدا عن المرمى بعد بينية مودي

ق46: عمر السعيد يستلم عرضية زيزو ويسدد قوية لكن دعدور يتصدى

ق46: الحسيني طه يخرج ويحل بدلا منه محمد رمضان، فيما خرج كمال أبو الفتوح وشارك عماد ميهوب

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق45+1: رأسية من أحمد أمين أوفا فوق العارضة.

- ق44: عمر السعيد يقابل ركنية زيزو برأسية فوق القائم.

- ق41: فرصة خطيرة لإيسترن كومباني. بن عيفية يقابل عرضية الطرابلسي بلمسة واحدة فوق العارضة

- ق39: الهدف الأول للزمالك. عمر السعيد يسدد من لمسة واحدة بعد عرضية أشرف بنشرقي بعد تمريرة فتوح.

-ق34: ركنية زيزو تمر من الجميع بخطورة كبيرة ولكنها تمر بسلام على مرمى إيسترن كومباني.

-ق30: أوفا يراوغ محمود علاء وينطلق ويحصل على ركلة حرة مباشرة. إنذار لـ علاء

-ق26: إنذار لإمام عاشور

-ق23: الونش يسدد بعد ركنية زيزو رأسية رائعة بجوار المرمى.

- ق22: فتوح يخترق للداخل ويسدد بيمناه فوق عارضة دعدور

- ق18: عرضية رائعة من زيزو ورأسية من عمر السعيد ولكن أحمد دعدور يتصدى للكرة.

- ق17: تسديدة رائعة من زيزو في الزاوية العكسية تمر بجوار قائم إيسترن كومباني.

- ق16: كمال أبو الفتوح يعرقل زيزو على حدود منطقة جزاء إيسترن كومباني، وخطأ للزمالك.

- ق11: ارتباك بين أبو جبل وعلاء خارج منطقة الجزاء لكنها لا تشكل الخطورة على مرمى الأبيض.

- ق10: محمد الطرابلسي يمرر كرة رائعة إلى فراس بن عيفية الذي يستلم الكرة في وضعية شبه انفراد لكنه يسدد فوق المرمى.

- 5 دقائق أولى مرت دون خطورة على المرميين.

انطلاق المباراة