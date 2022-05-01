مباشر في الدوري - الجونة (1)-(1)بيراميدز.. المصري (0)-(1) المقاولون.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري التي تقام في نفس التوقيت.

ويلعب الجونة ضد بيراميدز في استاد خالد بشارة في الجونة، وكذلك يلعب المصري ضد المقاولون العرب في استاد برج العرب في الإسكندرية.

تابع مباراة الجونة وبيراميدز من هنا

انطلاق المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 27: جووووول خالد قمر والتعادل من ركلة جزاء تصدى لها إكرامي وتابعها في المرمى

ق 25: ركلة جزاء للجونة ضد عبد الله السعيد

ق 18: جووووول رمضان صبحي والأول لبيراميدز

ق 11: محاولات من بيراميدز على مرمى إسلام طارق حارس الجونة

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تابع مباراة المصري والمقاولون من هنا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد

ق 18: جووووول أول للمقاولون عن طريق عبد الله ياسين

انطلاق المباراة