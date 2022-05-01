مباشر في الدوري - الجونة (1)-(1)بيراميدز.. المصري (0)-(1) المقاولون.. الشوط الثاني

الأحد، 01 مايو 2022 - 21:05

كتب : FilGoal

بيراميدز - الجونة - رمضان صبحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ17 من الدوري المصري التي تقام في نفس التوقيت.

ويلعب الجونة ضد بيراميدز في استاد خالد بشارة في الجونة، وكذلك يلعب المصري ضد المقاولون العرب في استاد برج العرب في الإسكندرية.

تابع مباراة الجونة وبيراميدز من هنا

أخبار متعلقة
تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم أمام المقاولون تشكيل إيسترن كومباني – تمساح على الدكة.. بن عيفية وأوفا يهاجمان الزمالك حمزة الجمل لـ في الجول: اقتربت من تدريب الإسماعيلي تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام الجونة.. وغياب إبراهيم عادل

انطلاق المباراة

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1

ق 27: جووووول خالد قمر والتعادل من ركلة جزاء تصدى لها إكرامي وتابعها في المرمى

ق 25: ركلة جزاء للجونة ضد عبد الله السعيد

ق 18: جووووول رمضان صبحي والأول لبيراميدز

ق 11: محاولات من بيراميدز على مرمى إسلام طارق حارس الجونة

******************

تابع مباراة المصري والمقاولون من هنا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد

ق 18: جووووول أول للمقاولون عن طريق عبد الله ياسين

انطلاق المباراة

بيراميدز الجونة المصري المقاولون الدوري المصري
نرشح لكم
رئيس سموحة لـ في الجول: أحمد سامي يرحل عن تدريب الفريق مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0) - (1) الزمالك.. مشاغبات من أصحاب الأرض تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم أمام المقاولون تشكيل إيسترن كومباني – تمساح على الدكة.. بن عيفية وأوفا يهاجمان الزمالك تشكيل بيراميدز - عودة رمضان صبحي أمام الجونة.. وغياب إبراهيم عادل حمزة الجمل لـ في الجول: اقتربت من تدريب الإسماعيلي تشكيل الزمالك - إسلام جابر أساسي أمام إيسترن كومباني.. وعودة محمود علاء للدفاع لوضع النقاط على الحروف - الخطيب يجتمع مع لاعبي الأهلي والجهاز.. ومعسكر مغلق طويل
أخر الأخبار
يوفنتوس ونابولي في دوري الأبطال.. روما يتعادل سلبيا مع بولونيا 14 دقيقة | الدوري الإيطالي
الدوري التركي - بمشاركة مصطفى محمد بديلا.. جالاتا سراي يسقط على أرضه أمام سيفاس سبور 55 دقيقة | المحترفون
رئيس سموحة لـ في الجول: أحمد سامي يرحل عن تدريب الفريق ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (0) - (1) الزمالك.. مشاغبات من أصحاب الأرض ساعة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الجونة (1)-(1)بيراميدز.. المصري (0)-(1) المقاولون.. الشوط الثاني ساعة | الدوري المصري
انتهت في إسبانيا - برشلونة (2) - (1) ريال مايوركا ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل المصري – أموتو يقود الهجوم أمام المقاولون 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل إيسترن كومباني – تمساح على الدكة.. بن عيفية وأوفا يهاجمان الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقييم صلاح أمام إيفرتون من الصحف الإنجليزية 2 رونالدو يعادل سون ويقترب من صلاح.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 2021-2022 3 أول تعليق من مرتضى منصور بعد الحكم ضده 4 اننتهت في سوبر دوري كرة اليد - الأهلي (25) - (28) الزمالك.. الأبيض يفوز بالبطولة