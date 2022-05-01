مباشر في إيطاليا - إنتر ميلان (2) - (1) أودينيزي.. جووووووول تقليص الفارق

الأحد، 01 مايو 2022 - 17:59

كتب : FilGoal

احتفال لاعبو إنتر بالهدف أمام أودينيزي

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة إنتر ميلان وأودينيزي ضمن مباريات الأسبوع 35 من الدوري الإيطالي.

إنتر يتواجد في المركز الثاني برصيد 72 نقطة بفارق خمس نقاط عن ميلان المتصدر.

على الجانب الآخر، يحتل أودينيزي المركز الـ12 برصيد 43 مقطة.

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ق77: فيدال يسجل هدفا يلغيه الحكم بداعي التسلل

ق71: ديلوفيو يلعب ضربة حرة رائعة يتصدى لها هاندانوفيتش وترتد إلى بوسيتو الذي يسدد في الشباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق39: جووووووووووووووول مارتينيز يسجل الهدف الثاني بعد ضربة جزاء سددها في القائم ويد الحارس وارتدت ليودعها الشباك

ق38: ضربة جزاء لصالح دجيكو

ق13: تسديدة قوية وهاندانوفيتش يتصدى

ق11: جووووووووووول أول لإنتر ميلان عن طريق إيفان بيريسيتش، رأسية من ضربة ركنية تسكن الشباك

بداية المباراة

إنتر ميلان أودينيزي الدوري الإيطالي
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