الدوري الإيطالي - خطأ قاتل يقرب ميلان خطوة جديدة من اللقب

الأحد، 01 مايو 2022 - 16:58

كتب : FilGoal

رافائيل لياو - ميلان - روما

اقترب ميلان خطوة جديدة من أجل استعادة لقب الدوري الإيطالي بعد فوزه الصعب على فيورنتينا يوم الأحد.

وانتصر ميلان على فيورنتينا بهدف دون مقابل في ملعب سان سيرو بالجولة 35 للدوري الإيطالي.

هدف اللقاء الوحيد سجله رفائيل لياو قبل 8 دقائق من نهاية اللقاء، بعد استغلال خطأ قاتل من حارس فيورنتينا الذي مرر الكرة له في منتصف ملعب فريقه.

أخبار متعلقة
في عيد ميلاده.. رأس بونوتشي تؤمن المركز الرابع لـ يوفنتوس بالفوز على فينيسيا نجم وست هام يوضح رأيه في تتويج صلاح بجائزة رابطة النقاد والصحفيين تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية قائمة برشلونة – بعد غياب 100 يوم.. عودة فاتي أمام مايوركا

وشهد تشكيل ميلان مواصلة الاعتماد على المهاجم الفرنسي أوليفييه جيرو، ومن خلفه الثلاثي رافاييل لياو وجونيور ميسياس وبراهيم دياز.

فيما شارك المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش كبديل في الدقيقة 67.

وبذلك رفع ميلان رصيد إلى 77 نقطة في قمة الدوري الإيطالي بفارق 5 نقاط عن مُطارده إنتر ميلان الذي يواجه أودينيزي في اليوم نفسه.

ويتبقى 3 جولات من الدوري الإيطالي.

بينما تجمد رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة في المركز السابع.

طالع أيضا..

تقييم صلاح أمام نيوكاسل من الصحف الإنجليزية

أرقام بالجملة لـ أنشيلوتي بعد الفوز بالليجا

يد الزمالك يضم نجم سبورتنج

علاء عبد العال يبحث عما لم يحدث مطلقا أمام الزمالك

رافائيل لياو ميلان إنتر
نرشح لكم
إقرار الرافعات الاقتصادية.. برشلونة يوافق على بيع 49.9% من شركته و25% من حقوق البث كاف يختار 5 حكام مصريين للمشاركة في أمم إفريقيا للسيدات 2022 ذا أثليتك: أرسنال حسم التعاقد مع فييرا سيلعب للغريم.. بروما ينضم إلى فنربخشة موندو ديبورتيفو: 3 أندية إسبانية تفكر في ضم مارسيلو هاري كين: إقامة كأس العالم في الشتاء أفضل من الصيف يوفنتوس يمدد عقد مدافعه حتى 2025 موعد الإعلان عن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026
أخر الأخبار
16 مدينة.. فيفا يعلن المدن المستضيفة لـ كأس العالم 2026 في أمريكا الشمالية 12 دقيقة | أمريكا
رفع أثقال - رحمة السيد تحقق 3 ميداليات ذهبية في بطولة العالم 30 دقيقة | رياضات أخرى
بيان - وزارة الرياضة تحمل اتحاد الكرة مسؤولية أزمة النهائي.. وتعلن تشكيل لجنة فرعية لبحث المديونية 59 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على قرارات اتحاد الكرة عقب اجتماعه مع وزير الرياضة ساعة | منتخب مصر
إقرار الرافعات الاقتصادية.. برشلونة يوافق على بيع 49.9% من شركته و25% من حقوق البث ساعة | الدوري الإسباني
قائمة الإسماعيلي – عودة عصام صبحي وغياب بن خماسة أمام المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
من "الرجاء التنازل" إلى "ناخد قرار يا جدعان".. كيف بدأ الاتحاد المصري لكرة القدم ساعة | تقرير في الجول
كاف يختار 5 حكام مصريين للمشاركة في أمم إفريقيا للسيدات 2022 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مدرب الأهلي - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المرشح لخلافة موسيماني 2 الأهلي يفسخ عقد موسيماني بالتراضي.. وسامي قمصان مدربا مؤقتا 3 عواد وأفشة وتريزيجيه. رسائل لاعبي مصر إلى إيهاب جلال 4 مدرب الأهلي - قاهر جوارديولا وساعد صلاح.. من هو رودي جارسيا المرشح لخلافة موسيماني